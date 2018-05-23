О проведении нового отзыва на территории Российской Федерации сообщает Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Audi отзывает более 11 000 автомобилей в России.

Под действие новой сервисной кампании попадают 11 003 автомобиля Audi A4, A5, Q5, Q7, которые были реализованы на российском рынке в период с 2017 по 2018 год.

Причиной необходимости проведения отзыва является система ЭРА-ГЛОНАСС. Как оказалось в автомобилях немецкой марки система может давать сбой.

В частности, если автомобиль попадет в ДТП, то система может не определить местоположение машины. Также при разъединении текущего аварийного вызова не будет возможен обратный вызов автомобиля.

Автовладельцы в ближайшее время получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр для устранения неполадок.