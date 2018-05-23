Ford Focus превратят в полностью электрический серийный кроссовер‍

Речь идет о полностью новом электрокроссовере американской компании, который будет построен на базе Ford Focus.

О новом кроссовере раскрыли некоторые подробности зарубежные журналисты.

В рамках проекта по разработке нового кроссовера, которым уже занимаются специалисты Ford, модель носит индекс CX430. Серийный автомобиль будет построен на платформе С2, которая лежит в основе Ford Focus.

Первым полностью электрическим автомобилем американского производителя станет именно кроссовер, получивший название Mach 1.

Его продажи планируют как в США, так и в странах Европы. По предварительным данным, его продажи стартуют уже в 2020 году.

По информации инсайдеров, электрокроссовер получит дизайн в стиле Mustang, а запас хода составит 482 км.