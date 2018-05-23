«Эра Глонасс» запустила сервис помощи на дороге для автомобилистов в РФ

Ранее дополнительные услуги были доступны для владельцев автомобилей Hyundai и Genesis, но уже с 23 мая, им воспользоваться смогут все.

Как сообщают «Известия», с 23 мая для всех автовладельцев стал доступен сервис помощи на дороге от «ЭРА-ГЛОНАСС».

Журналисты издания отмечают, что сервис внедрили в связи с тем, что с этого года Эра Глонасс осталось без бюджетного финансирования, а чтобы выйти на самоокупаемость и были внедрены дополнительные платные услуги, которые реализуют в сотрудничестве компаний, предоставляющих широкий спектр услуг в России.

Таким образом, автовладельцы смогут без проблем и поиска нужного номера в телефоне вызвать помощь. Для этого необходимо нажать кнопку SOS и дождаться ответа оператора.

Местоположение уточнять не нужно, так как в системе автоматически это определят. При этом водителю нужно рассказать о проблеме, которая случилась с ним в дороге и сразу же обговорить стоимость необходимых услуг.