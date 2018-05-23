Обещание улучшить характеристики самого бюджетного в линейке электрокара Tesla Model 3 прозвучало от главы компании после опубликованного Consumer Reports материала.
Глава Tesla пообещал улучшить характеристики электромобиля Tesla Model 3
23.05.2018 06:14
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В последнем говорится о том, что у Tesla Model 3 очень большой тормозной путь, который составляет 46 метров при скорости 96,5 километра в час.
Кроме этого, на электромобиль поступили жалобы по поводу неудобства экрана touchscreen, а еще журналисты отметили недостатки в управлении автомобилей.
Глава компании Tesla Илон Маск уже отреагировал на критику и пообещал улучшить характеристики электромобиля Tesla Model 3.
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