Чеченская молодёжь разочарована прекращением выпуска «Lada Priora‍»

Этот человек от лица чеченской молодежи выразил сожаление о прекращении выпуска Lada Priora. В частности, было сказано, что Приора была доступной моделью с отличным соотношением цены и качества.

Российский автомобиль назвали интересным для покупателя, к тому же он отличался «легким в ремонтном обслуживании».

Тапаев заявил, что не стоит Lada Priora снимать с конвейера. Напомним, что накануне стало известно о том, что производство Priora, Granta и Kalina в середине лета этого года будет прекращено, однако их выпуск прекратят в связи с предстоящей подготовкой к запуску обновленных версий в Х-стиле.