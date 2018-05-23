Слова председателя чеченской молодежи Рустама Тапаева приводит радиостанция «Говорит Москва».
Чеченская молодёжь разочарована прекращением выпуска «Lada Priora»
23.05.2018 06:05
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Этот человек от лица чеченской молодежи выразил сожаление о прекращении выпуска Lada Priora. В частности, было сказано, что Приора была доступной моделью с отличным соотношением цены и качества.
Российский автомобиль назвали интересным для покупателя, к тому же он отличался «легким в ремонтном обслуживании».
Тапаев заявил, что не стоит Lada Priora снимать с конвейера. Напомним, что накануне стало известно о том, что производство Priora, Granta и Kalina в середине лета этого года будет прекращено, однако их выпуск прекратят в связи с предстоящей подготовкой к запуску обновленных версий в Х-стиле.
В Сети появилась информация о дате презентации новых моделей LADA
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