Выбор автоинструмента

Многие автовладельцы попадают в ситуации, когда срочно требуется выполнить ремонт авто, а рядом нет ни одной автомастерской. Если ремонтная процедура несложная, то можно исключить вызов эвакуатора и сделать работу самостоятельно. Для этого потребуется лишь определенный набор автоинструментов. О том, как правильно выбрать инструменты и где их приобрести поговорим подробно.

Виды инструментов для ремонта авто

Планируя приобрести инструменты, стоит исходить из того, как часто необходимо выполнять самостоятельный ремонт и какой у него будет уровень сложности. Владельцам новых авто можно приобрести лишь минимальный набор инструментов, так как поломки бывают недостаточно частыми и не столь серьезными, как с машинами, срок эксплуатации которых довольно большой. Наиболее часто требуется следующие виды инструментов:

отвертки и биты к ним;

плоскогубцы;

молоток;

домкрат;

ключи разного размера или универсальные.

Купить комплект инструментов либо отдельные изделия можно в магазине автоинструментов «Тисиос Групп», адрес в сети http://tisios-group.ru/. Здесь имеется выбор не только для начинающих мастеров, но также и для опытных механиков, которым требуются для работы профессиональные наборы. Инструменты для ремонта авто могут быть трех основных видов.

Ручные – то есть не требующие для работы источника питания. Пневмотические – работают на системе пневматика, то есть используется сжатый газ. Электроинструменты – для работы требуется электропитание.

В дорогу оптимально брать ручные и пневмоинструменты, а для ремонтных работ в гараже можно приобретать и электроинструмент.

Как правильно выбрать автоинструмент

Прежде чем приобрести инструменты для ремонта авто, стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов по данному вопросу. И первое на что важно обращать внимание – это эргономичность инструментов. Не следует покупать изделие, которое не удобно держать в руках, в этом случае произвести ремонтные процедуры будет довольно затруднительно. Инструменты должны обладать удобной конструкцией и необходимой функциональностью. Оптимальный вариант – приобретать продукцию известных брендов, которые специализируются на производстве конкретных инструментах. Еще один важный вопрос – приобрести готовый набор либо составить его самостоятельно? Стоит сказать, что несмотря на то, что готовые наборы содержат довольно большое количество наименований, но они не всегда обеспечивают автовладельца именно теми изделиями, которые необходимы. И зачастую покупатель переплачивает за ненужные инструменты, а в итоге докупает то, что требуется. Чтобы избежать нерационального вложения средств, рекомендуется составлять самостоятельно набор для ремонта и дополнительно приобрести специальный кейс либо бокс, в котором все инструменты будут храниться удобно и безопасно.

Подводя итог, можно сказать, что выбор инструмента для ремонта авто – это непростая задача, и к ней следует подойти ответственно. Покупать рекомендуется только фирменные изделия, на которые распространяется длительная гарантия производителя.