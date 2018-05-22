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Куда сдать катализатор?

Авто советы
22.05.2018 11:22
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Каждое автотранспортное средство имеет каталитический нейтрализатор выхлопных газов, что играет большую роль в системе очистки. Он одновременно выполняет несколько важных задач: сжигает остатки топлива и понижает температуру. Очень часто такое устройство выходит из строя, потому становится непригодным. Основные причины неисправности катализатора:

  • низкое качество бензина;
  • механические повреждения;
  • добавление разных присадок в топливо;
  • неправильная работа системы зажигания;
  • старение механизма.

Однако не стоит расстраиваться данному факту, так как и в этой ситуации можно получить прибыль. Вместо того, чтобы выбрасывать или же сдавать его на металл, можно узнать, куда сдавать катализатор и получить за это вполне нормальные деньги. Высокая стоимость данного элемента устанавливается из-за высокого содержания драгоценных металлов, которые относятся к платиноидам – родий, платина и палладий.

Продать катализатор в Москве от 1 штуки можно на сайте http://er-g.ru/ru/. Здесь можно всегда сдать данную деталь и получить за это хорошие деньги. Прием катализаторов осуществляется как в целом, так и в поврежденном виде, со следами сажи и пыли. Именно потому нет необходимости промывать его разными химическими веществами. Квалифицированные менеджеры готовы точно ответить на все интересующие вопросы и бесплатно проконсультировать каждого клиента. Такая услуга достаточно популярна, ведь у многих автовладельцев используемые катализаторы уже давно лежат в гараже без надобности. Скупка данного материала поможет частично перекрыть затраты на покупку нового катализатора.

Основные разновидности катализаторов, которые здесь выкупают:

  1. керамический автокатализатор;
  2. нейтрализатор из металла;
  3. катализатор, который произведен из керамических сот.

Скупка катализаторов: что влияет на стоимость?

  • Тип езды.
  • Регион производства.
  • Качество катализатора
  • Количество и тип драгметаллов.
  • Срок эксплуатации автомобиля.
  • Место продажи.
  • Тип и модель устройства.
  • Пробег машины.

В процессе продажи автомобильного катализатора есть возможность оказаться обманутым при его оценке, именно потому нужно понимать с кем имеете дело и связываться только с серьезными людьми, которые дорожат своей репутацией.

Необходимо помнить, что сдача старого автокатализатора поможет не только получить прибыль, но также позаботиться об экологии и здоровье людей!

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