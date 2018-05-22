Куда сдать катализатор?

Каждое автотранспортное средство имеет каталитический нейтрализатор выхлопных газов, что играет большую роль в системе очистки. Он одновременно выполняет несколько важных задач: сжигает остатки топлива и понижает температуру. Очень часто такое устройство выходит из строя, потому становится непригодным. Основные причины неисправности катализатора:

низкое качество бензина;

механические повреждения;

добавление разных присадок в топливо;

неправильная работа системы зажигания;

старение механизма.

Однако не стоит расстраиваться данному факту, так как и в этой ситуации можно получить прибыль. Вместо того, чтобы выбрасывать или же сдавать его на металл, можно узнать, куда сдавать катализатор и получить за это вполне нормальные деньги. Высокая стоимость данного элемента устанавливается из-за высокого содержания драгоценных металлов, которые относятся к платиноидам – родий, платина и палладий.

Продать катализатор в Москве от 1 штуки можно на сайте http://er-g.ru/ru/. Здесь можно всегда сдать данную деталь и получить за это хорошие деньги. Прием катализаторов осуществляется как в целом, так и в поврежденном виде, со следами сажи и пыли. Именно потому нет необходимости промывать его разными химическими веществами. Квалифицированные менеджеры готовы точно ответить на все интересующие вопросы и бесплатно проконсультировать каждого клиента. Такая услуга достаточно популярна, ведь у многих автовладельцев используемые катализаторы уже давно лежат в гараже без надобности. Скупка данного материала поможет частично перекрыть затраты на покупку нового катализатора.

Основные разновидности катализаторов, которые здесь выкупают:

керамический автокатализатор; нейтрализатор из металла; катализатор, который произведен из керамических сот.

Скупка катализаторов: что влияет на стоимость?

Тип езды.

Регион производства.

Качество катализатора

Количество и тип драгметаллов.

Срок эксплуатации автомобиля.

Место продажи.

Тип и модель устройства.

Пробег машины.

В процессе продажи автомобильного катализатора есть возможность оказаться обманутым при его оценке, именно потому нужно понимать с кем имеете дело и связываться только с серьезными людьми, которые дорожат своей репутацией.

Необходимо помнить, что сдача старого автокатализатора поможет не только получить прибыль, но также позаботиться об экологии и здоровье людей!