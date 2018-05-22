Jaguar готовят преемника Jaguar XK на основе F-Type

В компании Jaguar работают над новым четырехместным спорткаром, который станет идеологическим преемником автомобиля XK.

Новинкой станет спорткар, который получит электрическую силовую установку. По информации зарубежных источников, в основе преемника Jaguar XK расположится платформа модели F-Type.

Сама по себе новинка окажется немного больше, чем например, кабриолеты и купе Jaguar F-Type, продажами которых в компании не довольны.

Последний скоро переживет смену поколений и вероятно будет построен на новой платформе, которую также получит и модель Jaguar XK.

К слову последний выпускался в период с 1997 по 2015 годы в кузове купе и кабриолет, а им на смену и пришло семейство Jaguar F-Type. Презентация новой генерации последнего ожидается в следующем году.