«АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora и Kalina‍

Об этом сообщают «Ведомости», уточняя, что производство сразу трех моделей будет прекращено уже в середине лета.

Причиной такого события станут обновленные версии моделей, которые по предварительным данным будут представлены на автосалоне в Москве.

К слову ранее не раз появлялись слухи о снятии с производства Lada Priora, которые неоднократно опровергались.

Именно из-за готовящегося обновленного варианта модель не присутствовала в производственном плане «АвтоВАЗа».

Как пишут журналисты издания, ссылаясь на письмо от компании дилерам, российский автогигант прекращает производство Lada Priora, Kalina и Granta в июле и готовится к выходу их обновленных версий с фирменным Х-стилем. Более подробно об обновлении моделей сообщалось ранее.