Цена электрокара Porsche Mission E будет сопоставима с Porsche Panamera

Компания Porsche уже несколько лет ведет разработку электрического автомобиля Mission E. Эта модель станет флагманской в линейке компании и ее цена должна быть ниже чем у конкурентов.

Недавно победитель «24 часа Ле-Мана» Марк Уэббер проехался на прототипе Porsche Mission E по испытательному полигону в Вайсахе. После заезда он поделился впечатлениями об автомобиле и рассказал, что он ему напоминает.

По словам гонщика по управляемости Mission E очень сильно похож на гоночный 919 Hybrid. Причем электрокар похож на своего соперника не только поведением на дороге, но также и компоновкой салона.

Между тем британскому изданию autoexpress удалось знать про цену на первый эклектический спорткар Mission E.

Оказывается его стоимость будет от 60 000 до 70 000 фунтов стерлингов в зависимости от версии, а такая же цена на британском рынке и у Porsche Panamera.

Таким образом, премиальный автомобиль составит на рынке серьезную конкуренцию Tesla Model S. Уже достоверно известно, что электрокар Porsche Mission E получит три мотора и полный привод.

Мощность силовой установки будет в трех вариантах – 408, 544 и 680 лошадиных сил. Заднеприводные версии будут доступны с установкой, в которой будет два электродвигателя.

Самая мощная версия с полным приводом и тремя моторами сможет разгонятся до первой сотни за 3,5 секунды.

