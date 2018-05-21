На рынке России подорожали автомобили марки Datsun‍

На российском рынке за последний месяц значительно подорожали автомобили марки Datsun. Ттакие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на свое исследование.

В России представлены две модели Datsun это седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO. По данным аналитиков, эти модели стали дороже на 10-12 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Сейчас японский седан с 1,6-литровым 87 –сильным мотором стоит от 461 00 рублей. Самая дорогая версия on-DO обойдется от 636 000 рублей.

Хэтчбек в России подорожал на 12 тысяч рублей и теперь базовая его версия стоит от 536 000 рублей. Самая дорогая версия с автоматической коробкой передач обойдется в 673 000 рублей.