Эксперты назвали самые популярные в апреле автомобили с пробегом в РФ‍

Российский рынок автомобилей с пробегом в апреле сократился на 4,6% в сравнении с прошлым годом. За месяц в России было продано 444,1 тыс. подержанных автомобилей.

Аналитики из «АВТОСТАТ» рассказали, какие модели и марки пользовались спросом в апреле на вторичном авторынке.

Так, лидером, как и ранее является Lada, доля которой составляет 26% от общих продаж авто с пробегом. За месяц было продано 115,4 тыс. авто марки Lada (-10,4%). Самой популярной маркой среди иномарок снова оказалась Toyota.

На автомобилях этого бренда остановило свой выбор 50,3 тыс. человек (-0,9%). Также в тройке лидеров оказался Nissan с результатом 24,6 тыс. проданных штук. (-1,4%).

Среди моделей наибольшим спросом пользуется LADA 2114 – 12,2 тыс. ед. (-10,2%), второе место за уже давно морально устаревшим седаном LADA 2107 – 11,1 тыс. ед. (-16%).

Лидером среди иномарок снова стал Ford Focus, который в общем рейтинге занимает третью строчку с показателем 10,8 тыс. ед. (-7,5%).

Стоит отметить, что рынок подержанных авто просел не только в апреле, но также и с начала года. За период январь-апрель в РФ было продано 1 млн 575,1 тыс. подержанных автомобилей, а это на 1,4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.