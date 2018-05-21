Российские продажи новых грузовиков в апреле выросли на 20%

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых грузовых автомобилей на рынке по итогам прошлого месяца.

Как пишет «Автостат», в апреле текущего года на территории РФ было реализовано 7,1 тыс. новых грузовиков, а этот показатель стал больше на 20,2% чем за аналогичный период прошлого года.

За период с начала года объём рынка грузовых авто составил 25 тысяч штук, что на 29,5% больше. Лидирует на рынке грузовых авто KAMAZ, который по итогам апреля занял долю 32%, реализовав 2,3 тыс. грузовиков, что на 3,6% больше, чем в апреле 2017 года.

На втором месте по объёму продаж располагается GAZ. Объём продаж грузовиков этого производителя составил 783 ед., что на 27,5% больше.

Третий результат показал шведский бренд Volvo, реализовавший на российском рынке 547 грузовиков, что на 44,7% больше.

Scania и Mercedes-Benz оказались на четвертом и пятом месте по продажам с результатами 419 и 394 проданных грузовика.