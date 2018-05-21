Производство легковых автомобилей в РФ с начала года выросло на 20,4%‍

На российских предприятиях по итогам первых четырех месяцев текущего года собрали 510 тысяч легковых автомобилей, что этот результат оказался на 20.4% больше.

Только в апреле российские заводы выпустили 140 тысяч новых легковушек, что на 21,6% превышает прошлогодний показатель.

При этом стоит отметить, что в этом году на предприятии АвтоВАЗа стартовал выпуск кросс-версии седана, а на заводе Ниссан стартовал тестовый выпуск обновленной версии кроссовера Nissan X-Trail.

При этом на предприятии Volkswagen с конца апреля прекращена сборка седана Volkswagen Jetta, а например, завод «ПСМА Рус» в Калуге начал работать в две смены.

АВТОВАЗ и GM-АВТОВАЗ в отчетный период приостанавливали производство автомобилей по причине сбоя в поставках комплектующих.

Что касается производства грузовиков, то в первые четыре месяца с конвейеров заводов сошло 45,1 тыс. грузовиков, что на пять процентов больше.