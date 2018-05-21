Эксперты назвали самые продаваемые дизельные авто на рынке РФ‍

Аналитики агентства «Автостат» подготовили рейтинг, в который вошли самые популярные дизельные автомобили, по итогам продаж за первый квартал текущего года.

Как сообщают аналитики, по итогам первых трех месяцев года дизельных машин в России было реализовано в количестве 30,3 тыс. новых авто с дизельными установками, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Чаще всего спросом пользуется внедорожник Toyota Land Cruiser, выбор на котором остановил 2 531 россиянин.

На втором месте по популярности оказался Mitsubishi Pajero Sport. Этот дизельный автомобиль был реализован в количестве 2014 штук. В тройке лидеров расположился Volkswagen Tiguan с результатом 1 602 проданных авто.

На четвертой и пятой строчке среди самых популярных дизельным машин оказались Renault Duster и Toyota Fortuner, которые были проданы в количестве 1569 и 1515 единиц соответственно.

Во второй пятерке лидеров оказались: KIA Sorento Prime (1418 ед.), BMW X5 (1229 ед.), Mitsubishi L200 (1074 ед.), Hyundai Santa Fe (946 ед.) и Toyota Land Cruiser (918 ед.).