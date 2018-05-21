Аналитики агентства «Автостат» подготовили рейтинг, в который вошли самые популярные дизельные автомобили, по итогам продаж за первый квартал текущего года.
Эксперты назвали самые продаваемые дизельные авто на рынке РФ
Как сообщают аналитики, по итогам первых трех месяцев года дизельных машин в России было реализовано в количестве 30,3 тыс. новых авто с дизельными установками, что на 8,3% больше, чем годом ранее.
Чаще всего спросом пользуется внедорожник Toyota Land Cruiser, выбор на котором остановил 2 531 россиянин.
На втором месте по популярности оказался Mitsubishi Pajero Sport. Этот дизельный автомобиль был реализован в количестве 2014 штук. В тройке лидеров расположился Volkswagen Tiguan с результатом 1 602 проданных авто.
На четвертой и пятой строчке среди самых популярных дизельным машин оказались Renault Duster и Toyota Fortuner, которые были проданы в количестве 1569 и 1515 единиц соответственно.
Во второй пятерке лидеров оказались: KIA Sorento Prime (1418 ед.), BMW X5 (1229 ед.), Mitsubishi L200 (1074 ед.), Hyundai Santa Fe (946 ед.) и Toyota Land Cruiser (918 ед.).