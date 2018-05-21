Продажи малолитражек на рынке России выросли почти на 44%

Российские аналитики опубликовали отчет по продажам малолитражек за период январь-марте 2018 года. За три месяца года дилеры в России реализовали 1 793 автомобиля А-сегмента, что на 43,7% больше.

Лидером в сегменте все также остается хэтчбек Ravon R2, который разошёлся тиражом в первом квартале в количестве 1 034 штук, что на 68% больше.

Второй самой продаваемой малолитражкой стал KIA Picanto с результатом 609 проданных экземпляров, что на 23% больше.

Третий результат показал Smart Fortwo с показателем 110 проданных штук. Также на российском рынке было реализовано 37 автомобилей Smart Forfour, а этот результат стало больше на 24,5%.