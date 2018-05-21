Geely скоро представит обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 для РФ

Пока точные сроки выхода модели не называют, но известно, что этой новинкой становится обновленная версия кроссовера Emgrand X7.

Впервые анонс обновленного кроссовера состоялся во второй половине прошлого года и тогда сообщалось, что кроссовер появится во втором квартале, но похоже появление модели стоит ожидать позднее.

Впрочем, не исключено, что Emgrand X7 через пару месяцев после сегодняшнего анонса. По предварительной информации, кроссовер после обновления получит немало изменений как в экстерьере, так и в интерьере.

В салоне станут доступны новые варианты обивки, а также установят новые сидения. Стоит отметить, что поставки доресталинговой версии осуществляются с предприятия в Белоруссии.