Внедорожник с несущим кузовом и системой полного привода уверенно двигался по бездорожью, несмотря на все.
Умельцы из Аксая сделали внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» непотопляемым
21.05.2018 08:51
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Внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» самостоятельно доработали умельцы из Аксая, правда подробно о самих доработках не сообщается.
Своим детищем парни похвастались в социальных сетях, опубликовав видеоролик, который положительно восприняли пользователи сети.
Сами жители Аксая отметили, что все доработки были сделаны их собственными руками и теперь внедорожник получил еще больше внедорожных качеств.
На видео можно заметить, что даже несмотря на присутствие в салоне воды и грязи, автомобиль продолжает все также уверенно двигаться.
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