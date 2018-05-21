Умельцы из Аксая сделали внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» непотопляемым

Внедорожник с несущим кузовом и системой полного привода уверенно двигался по бездорожью, несмотря на все.

Внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» самостоятельно доработали умельцы из Аксая, правда подробно о самих доработках не сообщается.

Своим детищем парни похвастались в социальных сетях, опубликовав видеоролик, который положительно восприняли пользователи сети.

Сами жители Аксая отметили, что все доработки были сделаны их собственными руками и теперь внедорожник получил еще больше внедорожных качеств.

На видео можно заметить, что даже несмотря на присутствие в салоне воды и грязи, автомобиль продолжает все также уверенно двигаться.