Эксперты выяснили, можно ли ездить с треснутым лобовым стеклом‍

Многие автовладельцы стараются сразу менять треснувшее лобовое стекло, но что делать если нет возможности сразу его заменить. Можно ли эксплуатировать такой автомобиль разбирались журналисты портала «За Рулем».

Дело в том, что в ПДД в пункте «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» указано, что эксплуатировать авто без лобового стекла, если оно предусмотрено конструкцией, запрещено.

Согласно ГОСТу Р 51709–2001 пункту 4.7.2 «Наличие трещин на ветровых стеклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается».

При этом на практике ТО можно пройти даже с трещиной в лобовом стекле, ведь она не является неисправностью, а значит автомобиль эксплуатировать можно.

Также с трещиной можно оформить ОСАГО, тем более что сейчас страховые компании не требуют предоставлять ТС для осмотра.

Тут нужно учесть, что если инспектор ГИБДД остановит автомобиль с поврежденных лобовым стеклом, то он может только порекомендовать заменить его, но не исключено, что сотрудник может подвести трещину под статью 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», но в этом кодексе нет упоминания за трещины в лобовом стекле.

Таким образом, трещина в лобовом стекле не относится к неисправностям, за которые можно получить штраф в 500 рублей.