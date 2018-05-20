Эксперты составили ТОП-10 самых дорогих внедорожников в мире

В мире существует немало дорогих кроссоверов и внедорожников, среди которых есть как китайские модели, так и автомобили премиальных брендов. Также в числе самых дорогих внедорожников могут и просто доработанные машины, при этом в этом рейтинге рассматриваются самые дорогие серийные внедорожники, выпущенные в последние несколько лет.

Не так давно на рынок вышел кроссовер Bentley Bentayga, который позиционируется производителем как самый-самый по ряду параметров.

При этом в списке самых дорогих он расположился на последней строчке, так как его ценник составляет 195 тысяч долларов минимум или около 16 миллионов рублей.

Немного дороже обойдется покупателям внедорожник от немецкого Mercedes-AMG, а именно Mercedes-AMG G 65. Он на рынке предлагается за 222 700 долларов.

Еще больше ценники у двух британских моделей — Range Rover SV Coupe и Rolls-Royce Cullinan, расположившихся в ТОП-5 на четвертой и третьей строчке соответственно с ценниками 324 тыс. и 325 тыс. долларов.

Второе и первое место досталось внедорожника от немецкой марки Mercedes-Benz, а именно Mercedes-Maybach G 650 Landaulet и Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6, стоимость которых составляет 527 400 и 544 378 долларов минимум.