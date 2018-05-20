Ford представил фургон MS-RT Transit Custom для ралли‍

Британское подразделение Ford представило глубоко модернизированный Ford MS-RT Transit Custom. Эта модель получила ряд внешних изменений, новый мотор и улучшенный салон.

Над коммерческим автомобилем работали специалисты WRC M-Sport, которые решили объединить раллийный автомобиль и фургон.

Из этого вышел Ford MS-RT Transit Custom, в котором изменили передний бампер, подвеску и салон. Такой автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым мотором TDCi мощностью 168 л.с. В качестве трансмиссии предложат механику или «автомат».

Ford MS-RT Transit Custom доступен только в Великобритании, где за него просят от 32 995 фунтов стерлингов (2 758 840 рублей).

Доступно несколько вариантов раллийного фургона, а именно с разной колесной базой и количеством посадочных мест в салоне. Стоит отметить, что водителя в салоне фургона ждет спортивное кресло и спортивный руль.



Для придания солидности все кресла в Ford MS-RT Transit Custom обшиты натуральной кожей, а на полу лежат фирменные коврики MS-RT.