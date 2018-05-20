Илон Маск рассказал о полноприводной Tesla Model 3 с двумя моторами

Полноприводная версия самая дешевого электрокара марки Tesla была анонсирована недавно, при это только сейчас стали известны некоторые подробности.

Двухмоторной Tesla Model 3 называют за счет использования двух электромоторов вместо одного. За счет того, что один электродвигатель располагается на передней, а другой – на задней оси, автомобиль превращается в полноприводную модель.

Как рассказал Илон Маск, такая машина получит ценник около 78 тысяч долларов. Силовая установка новинки будет работать даже в случае, если один из моторов выйдет из строя.

Разгон полноприводного Tesla Model 3 будет осуществляться за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Заявленный запас хода составит 500 км.