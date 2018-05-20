FAW привезет три новых кроссовера на российский рынок в 2018 году‍

В 2018 году у российских дилеров появится один обновленный и два новых кроссовера от китайской марки FAW. В июле в дилерских центрах уже начнут предлагать обновленный FAW Besturn X80, а позже еще приедут новый для нашего рынка FAW D60 и FAW Besturn X40.

Как сообщает «АВТОСТАТ», со ссылкой на российскую пресс-службу марки FAW, обновленный флагманский кроссовер Besturn X80 будет доступен с 2,0-литровым 142-сильным мотором. Модель будет предлагаться в трех комплектациях с автоматической или механической трансмиссией.

В начале сентябре у дилеров еще появится субкомпактный кроссовер FAW D60. В Китае эта модель уже продается и там она доступна с 1,5 и 1,8-литровыми моторами мощностью 113 и 139 л.с. соответственно. К концу года китайский производитель привезет еще и кроссовер FAW Besturn X40.