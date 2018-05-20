Компания Delta 4×4 подготовила Tesla Model X для бездорожья

Delta 4×4 это компания, которая занимается разработкой всевозможных аксессуаров для автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

На этот раз специалисты компании представили электрический кроссовер Tesla Model X. Который по заявлению представителей компании теперь готов к бездорожью.

Впрочем, никаких существенных доработок в автомобиле не произошло, и для него предлагают только набор эксклюзивных колесных дисков размером 20 дюймов, а также специальные покрышки.

За такие диски компания просит 3 900 евро или 285 тысяч рублей.