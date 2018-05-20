Рейтинг был составлен с учетом рейтингов и данных таких компаний, как Consumer Reports и JD Power, которые специализируются по составлению рейтингов самых надежных автомобилей на основании данных, полученных от владельцев.

В связи с тем, что на мировом рынке все больше популярность набирают кроссоверы и внедорожники, являясь одними из самых востребованных, и был подготовлен подобный рейтинг, который может помочь в выборе премиального кроссовера или внедорожника.

Так, эксперты назвали самые надежные премиальные кроссоверы 2018 года. На последней строчке списка оказался Porsche Macan, который получил хорошие оценки как от Consumer Reports, так и от JD Power.

На девятой строчке оказался Lexus RX, который к тому же является еще и одним из самых популярных моделей в своем сегменте.

Еще более надежным считается модель Lexus NX, а вот на седьмой строчке оказался Buick Encore, получивший максимальный балл по версии Consumer Reports.

Шестое место в списке самых надежных досталось BMW X5, а на пятом и четвертом месте расположились еще два представителя немецкой марки — BMW X3 и BMW X1. Кроссоверы Audi Q5 и Audi Q3 оказались на третьей и второй строчке соответственно, а на вершине рейтинга оказался Acura RDX.