Из УАЗ «Буханки» сделали подземный внедорожник

На руднике будут работать модернизированные внедорожники «УАЗ». Для работы на руднике «Северный» две «Буханки» модернизировали таким образом, чтобы они могли выдержать падение пород на крышу.

Для этого специалисты установили дополнительный внешний каркас, усилили в автомобилях подвеску, а также поставили очень мощную оптику.

Автомобили Т 3742 «Курьер» будут работать на руднике «Северный», и в них будут возить не только людей к месту проведения ремонтных работ, но также и перевозить оборудование, которое нужно ремонтной бригаде.

Ранее на руднике использовали внедорожники «Хантер», но за счет малой вместимости рабочим приходилось совершать несколько рейсов для доставки всего оборудования. С Т 3742 «Курьер» можно будет перевести всё за один раз.