Презентация нового компактного кроссовера от китайской марки состоялась в рамках Пекинского автосалона в апреле. Теперь производитель анонсирует начало «живых» продаж модели. Так, новый кроссовер FAW Jumpal D80 появится у дилеров уже в августе.

На китайском рынке новинка позиционируется как конкурент Kia Sportage и Hyundai Tucson. Габариты новой модели составляют: 4 500/1 835/1 700 мм, а расстояние между осями составит 2 700 мм.

Линейка двигателей буде представлена 1,2-литровым турбированным мотором с отдачей 143 лошадиных сил при 204 Нм крутящего момента.

Пару двигателю составит пятискоростная механика или 6-ступенчатая роботизированная коробка, которые будет работать только с переднеприводной системой.

Предварительная стоимость автомобиля составит от 80 000 до 130 000 юаней или от 776 тысяч до 1,26 миллиона рублей.