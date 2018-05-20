Компания BMW показала на видео новое купе 8 Series M850i‍

Уже 15 июня немецкая марка проведет официальную презентацию своего купе BMW 8 Series, а пока производитель подогревает интерес к новинке, публикуя тизерные изображения и видео.

Сегодня компания в Сети распространила видеоролик, в котором рассказывают о динамических характеристиках модели, уточняя, что владелец купе получит удовольствие от вождения. Видео снимали во время тестового заезда.

По заявлению представителей компании, купе BMW 8 Series M850i будет обладать повадками Porsche 911, при этом автомобиль сможет конкурировать с Aston Martin DB11.

Уже известно, что в купе будет установлен новый битурбированный двигатель с 8 цилиндрами, который выдаст 530 л.с. Других подробностей о новинке пока не раскрывают.

