Назван рейтинг Топ-10 самых проблемных кроссоверов в мире‍

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг ТОП-10, в который вошли кроссоверы последних нескольких лет с наличием ряда проблемы, выявленных в ходе их эксплуатации.

Так, на первой строчке рейтинга оказался кроссовер Mazda CX-9, причем в первую очередь речь идет о модели первой генерации, у которой как оказалось немало проблем с электроникой, плохая шумоизоляция салона и даже оказался слабым кузов.

Низкого качества детали, а также проблемная коробка передач оказалась у Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска.

Третье поколение модели Dodge Durango имеет надежную силовую установку, однако есть серьезные проблемы с информационно-развлекательной системой, а еще в автомобиле часто выходит из строя навигатор.

Немецкий кроссовер Audi Q7 может иметь проблемы в тормозной системой и некоторые проблемы с кузовом, но эти недостатки актуальны для модели 2005 года.

Еще в рейтинг ТОП-10 самых проблемных кроссоверов в мире вошла еще одна модель марки Jeep и это Wrangler 2014 года.

В ней автомобилисты заметили трески и скрипы во время движения по трассе. Также в списке оказались и такие модели кроссоверов как Infiniti QX60 2012 года, Jeep Grand Cherokee четвертой генерации, Nissan Pathfinder R52, Fiat 500L 2012 года и Audi Q5.