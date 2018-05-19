В Китае сделали «клона» пикапа Ford Explorer в лице FAW Hongta T340

Впрочем, полноценным клоном Ford Explorer новинку назвать нельзя, но тем не менее передняя часть оказалась скопированной, хотя профиль и почти не напоминает «донора».

Новая китайская модель FAW Hongta T340 будет предлагаться на китайском рынке в двух вариантах исполнения.

В первом длина пикапа составит 5 330 мм, а во втором – 5 640 мм. Рамный пикап будет приводится в движение турбированным дизельным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 2,5 литра.

Его мощность составит 129 л.с., работая в паре с механической коробкой передач на шесть ступеней. Система привода будет на заднюю ось или все колеса. Стоимость FAW Hongta T340 составит 106 800 – 135 800 юаней ($16 750 – 21 300).