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В Китае сделали «клона» пикапа Ford Explorer в лице FAW Hongta T340

Новости
19.05.2018 18:33
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Китайский автопроизводитель FAW представил новый пикап FAW Hongta T340, который получил дизайнерские решения от американской модели Ford Explorer.

Впрочем, полноценным клоном Ford Explorer новинку назвать нельзя, но тем не менее передняя часть оказалась скопированной, хотя профиль и почти не напоминает «донора».

Новая китайская модель FAW Hongta T340 будет предлагаться на китайском рынке в двух вариантах исполнения.

В первом длина пикапа составит 5 330 мм, а во втором – 5 640 мм. Рамный пикап будет приводится в движение турбированным дизельным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 2,5 литра.

Его мощность составит 129 л.с., работая в паре с механической коробкой передач на шесть ступеней. Система привода будет на заднюю ось или все колеса. Стоимость FAW Hongta T340 составит 106 800 – 135 800 юаней ($16 750 – 21 300).

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