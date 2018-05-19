Дизайнер из Австралии сделал настоящие автомобили толстяками

При реализации своего проекта австралийский дизайнер Эрвин Вурм использовал настоящие автомобили, а целью проекта было показать на примере машин-толстяков, насколько некрасиво выглядят люди, которые страдают избыточным весом из-за любви к еде.

Сейчас тенденцией автомобильного рынка является создать компактный при этом достаточно удобный автомобиль, который мог бы занимать немного места на стоянках, да и без проблем передвигаться по дорогам.

При этом примером автомобиля-толстяка, дизайнер решил показать, насколько могут быть неудобными и некрасивыми машины, которые к тому же будут еще и мешать в потоке другим авто. Стоит отметить, что первый автомобили-толстяки дизайнер создавал в сотрудничестве с компанией Opel.

Все автомобили отделали «складками», созданными из пенополиуретана и пенополистирола. Среди таких машин есть автомобиль-НЛО и даже автобус с «лишним» весом, который напоминает хот-дог на колесах.