В Норвегии запускают беспилотные автобусы‍ Kolumbus

Правительство Норвегии разрешило вывести на дороги общего назначения беспилотные автобусы компании Kolumbus, но только при одном условии, что они будут передвигаться со скоростью до 12 км/ч.

Kolumbus является разработчиком беспилотных транспортных средств, которые на борт могут принять до 6 человек. Такие компактные автобусы больше подойдут для больших предприятий или небольших экскурсий.

Правительство Норвегии изучило просьбу компании Kolumbus и разрешило провести испытания ТС на городских дорогах, вот только в автономном режиме компактный автобус должен ездить с максимально разрешенной скоростью 12 км/ч.

При этом в салоне должен еще быть оператор, который будет следить за работой систем автобуса и в случае нештатной ситуации остановить его или взять управление в свои руки.