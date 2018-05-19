Эксперты назвали ТОП-10 автомобилей, которые скоро покинут авторынок‍

Каждые десять лет автомобильный рынок подвергается серьезным изменениям, а именно появляются новые автомобили и меняются вкусы потребителей. Конечно многое зависит от рынка, ведь где-то до сих пор востребованы компактные автомобили, а в других странах предпочитают покупать большие мощные авто.

В связи с эти автомобильные компании постоянно пересматривают свой модельный ряд и удаляют из него модели, которые не пользуются спросом.

Первыми в рейтинге на вылет стали модели от Audi. Дело в том, что компания может скоро прекратить выпуск Audi R8, Audi TT Roadster и Audi A5 Cabriolet, так как за последние несколько лет спрос на эти модели очень сильно упал.

Также эксперты считают, что в связи с низкой популярность, автомобильный рынок покинут и такие модели как Buick LaCrosse и BMW 3-Series Gran Turismo, Chevrolet Impala и Chevrolet Sonic.

Потенциальные покупатели сейчас больше рассматривают покупку кроссовера, чем вышеперечисленных авто, ведь представители SUV более удобные.

Также эксперты полагают, что с рынка в скором времени исчезнут Chevrolet Spark, Chevrolet Volt, Mercedes-Benz SLC.