Компания Ford построила «фабрику погоды» в Германии‍

Компания Ford в Европе открыла уникальный погодный комплекс для имитации в нем любых погодных условий и тестирования автомобилей. В проект инвестировали 70 миллионов евро и на его реализацию ушло несколько лет.

Искусственная погода позволит в лабораторных условиях выявить недостатки автомобиля и внести корректировки еще на стадии его разработки. К тому же комплекс позволит сократить количество «живых» тестов в реальных условиях.

«Фабрика погоды» позволяет одновременно тестировать до 10 авто. Вв ней располагается три комплекса, каждый из которых создает разную погоду.

В одном имитируют жару, в другом осадки, а в третьем имитируют сильный ветер и атмосферу высокогорья свыше 5000 метров.

Благодаря «фабрике погоды», специалисты компании смогут выявить недостатки климатической системы автомобиля, определить, как отделочные материалы ведут себя в сильную жару и еще многое другое.

Стоит отметить, что питается тестовый полигон от возобновляемой электроэнергии, которую вырабатывают в Скандинавии.

