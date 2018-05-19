Умелец из Омска превратил «Москвич» в гоночную машину за 1 млн рублей

Омич создал гоночный автомобиль в собственном гараже для участия в гонке на 402 метра.

Так, умелец из Омска превратил «Москвич» в гоночную машину стоимостью 1 млн рублей, а сам автомобиль получил название «Иной».

Работал над своим проектом автомеханик Геннадий Серебрянский, проживающий в Омске. Этот человек очень надеется, что сможет выиграть соревнования с «Иным».

Для того, чтобы подготовить машину к гонкам пришлось проделать немало работы и учесть все нюансы. За основу гоночного авто взяли Москвич-400, которому установили двигатель от ГАЗ-66 объёмом 4,3 литра.

В связи с использованием этого мотора пришлось сделать некоторые крупные доработки, чтобы агрегат поместился в машину. В том числе и был перенесен радиатор и бензобак в багажный отсек.

Кроме этого, автомобиль оборудовали новыми поворотниками, панорамным люком от Mercedes Benz и габаритными огнями.