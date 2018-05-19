Компания Porsche прекратила прием заказов на свои модели

Porsche прекращает принимать заказы на свои автомобили, и предлагает выбирать из того что есть в складских запасах

На такой шаг автопроизводитель решился потому что с осени 2018 года вступает новый экостандарт WLTP, который придет на смену действующему NEDC.

По этой причине Porsche предлагает клиентам выбирать автомобили из складских запасов. Индивидуальный прием откроют только после вступления в силу нового стандарта и сертификации автомобилей под него.

Для тех клиентов, которые все-таки намерены заказать модель придется ожидать пока компания не проведет сертификацию под WLTP, а это по всей видимости произойдет не раньше октября 2018 года.

Стоит отметить, что в связи с вступлением в силу WLTP, немецкие марки BMW и Audi тоже прекратили принимать заказы на некоторые модели.