Nissan на 14% увеличила российские продажи в апреле 2018 года

Объём реализованных автомобилей на российском рынке составил 5 620 штук, что становится на 14% больше, чем в апреле 2017 года.

Прирост продаж компания Nissan показала и по итогам января-апреля 2018 года, когда дилеры марки реализовали 23 704 автомобиля.

Этот показатель стал лучше на пять процентов. Доля Nissan на российском рынке составила 4,3%.

Лидирует на рынке кроссовер Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 1 565 ед., что на четыре процента лучше, чем в апреле прошлого года.

Вторым самым продаваемым автомобилем марки стал Nissan X-Trail с показателем 1 520 проданных единиц, что на 6% больше.