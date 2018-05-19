Jeep показал три дизайна для внедорожника Wrangler 2030 года

В США завершился очередной проект Drive for Design, в рамках которого независимые дизайнеры показывали, как будет выглядеть Jeep Wrangler 2030 года.

Данная модель внедорожника является культовой, и она очень хорошо продается на американском рынке, а в связи с этим концерн FCA уделяет Wrangler большое внимание и очень часто устраивает различные мероприятия, посвященные этому автомобилю.

Одним из таких мероприятий является конкурс Drive for Design, на котором дизайнеры демонстрируют свои возможности. В 2018 году просили показать Jeep Wrangler 2030 года.

По итогу жюри определило трех победителей и назвало основные преимущества работ. Первое место досталось проекту Jeep Wrangler DJ. Дизайнер на бумаге изобразил молодежный внедорожник с ЖК-экраном вместо радиаторной решетки и светящимися полосами.



Второе место отдали проекту Jeep Wrangler Victus, в котором очень оригинальная крыша и полки для перевоза вещей.

Третье место досталось проекту, где Wrangler изображен в виде купеобразного внедорожника с высоким дорожным просветом.