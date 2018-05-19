Немецкий автопроизводитель на территории Великобритании отзовет почти 390 тысяч автомобилей. На прошлой неделе компания объявила об отзыве 300 тысяч авто, а накануне стало известно, что под отзыв попадают еще 88 тысяч авто.
BMW отзывает почти 400 тысяч глохнущих автомобилей в Великобритании
19.05.2018 08:32
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Таким образом, BMW отзывает 390 тысяч глохнущих автомобилей в Великобритании.
Как сообщается, все отзываемые автомобили глохнут прямо во время движения, что связано с перегоранием провода от аккумуляторной батареи, которая присоединена к коробке предохранителя.
Из-за этого и происходит неожиданная остановка автомобиля. Среди автомобилей, которые попадают под действие сервисной кампании около 312 тысяч это модели 1- и 3-серии, а также Z4 и X1, выпущенные в период с марта 2007 года по август 2011 года.
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