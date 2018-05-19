Новый пикап Chevrolet Silverado получил 4-цилиндровый двигатель

Как известно пикап Chevrolet Silverado новой генерации был представлен в рамках Детройсткого автосалона в январе 2018 года. Во время презентации американский производитель заявил, что моторная гамма автомобиля будет представлена шестью силовыми установками при этом информацию он раскрыл только о трех.

Так, в составе линейки двигателей будет еще и восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,3 и 6,2 литра, а также дизельный шестицилиндровый агрегат объёмом три литра.

При этом сюрпризом становится появление нового четырехцилиндрового агрегата, который оснащен турбиной и будет предлагаться в базовой версии пикапа Chevrolet Silverado.

Полноразмерный пикап такую установку получил впервые. По заявлению производителя этот двигатель создавался как коммерческий и его объём составляет 2,7 литра.

Отдача установки составляет 314 л.с. при 473 Нм крутящего момента. Разгон пикапа с этим двигателем займет семь секунд. 2,7-литровый мотор имеет прямой впрыск топлива, систему старт-стоп, а также систему деактивации цилиндров.

Еще двумя моторами в гамме оказались прежние шестицилиндровый 4,3-литровый двигатель и восьмицилиндровый 5,3-литровый агрегаты.