Geely тизерами анонсировала новую версию кросс-хэтча GS

Китайский автопроизводитель в скором времени на китайском рынке предложит новую версию популярного кросс-хэтчбека Geely GS.

Недавно модель поступила в продажу в Китае с двумя ДВС, а теперь к выходу готовят полностью электрическую версию модели, анонс которой и состоялся сегодня, а сопровождался тизерными изображениями.

В отличие от обычного Geely GS электрокар получит иные бамперы заглушку вместо радиаторной решетки, а в салоне появится иная приборная панель.

По предварительной информации силовая установка электрического кросс-хэтча GS будет представлена 163-сильным электродвигателем, а также будет аккумулятор емкостью 52 кВт*ч. Запаса хода составит 400 км, а для зарядки батареи потребуется девять часов от обычной розетки.