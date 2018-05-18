Кроссовер Nissan Murano подорожал на 51-81 тыс. рублей в мае

Об этом свидетельствуют результаты проведенного мониторинга цен на новые автомобили в мае.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в этом месяце вслед за рядом других моделей марки Nissan, подорожал и кроссовер Murano.

Цены на автомобиль изменили в большую сторону в пределах от 51 до 81 тыс. рублей. Отмечается, что ценники переписали на модель 2018 года и во всех комплектациях, за исключением гибридной версии.

Таким образом, теперь ценник на кроссовер Murano составляет 2 550 000 рублей, а в топовой комплектации стоимость составит 3 020 000 рублей.