Об этом свидетельствуют результаты проведенного мониторинга цен на новые автомобили в мае.
Кроссовер Nissan Murano подорожал на 51-81 тыс. рублей в мае
18.05.2018 18:34
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в этом месяце вслед за рядом других моделей марки Nissan, подорожал и кроссовер Murano.
Цены на автомобиль изменили в большую сторону в пределах от 51 до 81 тыс. рублей. Отмечается, что ценники переписали на модель 2018 года и во всех комплектациях, за исключением гибридной версии.
Таким образом, теперь ценник на кроссовер Murano составляет 2 550 000 рублей, а в топовой комплектации стоимость составит 3 020 000 рублей.
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