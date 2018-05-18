Новый роскошный кроссовер BMW X8 появится на рынке в 2020 году

Баварский автопроизводитель скоро выпустит серийную версию большого кроссовера BMW X7. Эту модель уже показывали, но пока только в виде концепта.

Следующая презентация будет уже серийной модели, которую должны показать осенью, а в 2019 году большой премиальный кроссовер должен добраться до российских дилеров.

Но как оказалось, через год после старта продаж BMW X7 будет представлен еще более роскошный BMW X8.



Как удалось узнать профилирующему зарубежного порталу Motor1, руководство компании уже утвердило BMW X8 и сейчас готовятся первые прототипы подели. ъ

Подробностей про X8 пока нет, но предполагается, что эта модель получит купеобразный кузов и на рынке она будет конкурировать с Bentley Bentayga.