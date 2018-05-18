Это связано с обнаруженным в автомобилях незаконным ПО и устройствами, которые занижали показатели выброса вредных веществ в атмосферу.
Власти Германии требуют отозвать 60 тысяч Porsche Macan и Cayenne
18.05.2018 18:20
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В связи с этим власти Германии требуют отозвать 60 тысяч Porsche Macan и Cayenne, причем речь идет о моделях, в которых установлены дизельные силовые установки.
От производителя этих автомобилей требуют в срочном порядке организовать отзывную кампанию и устранить все ПО и устройства в машинах с дизельными моторами стандарта Евро-6.
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