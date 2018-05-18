Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало отчетные данные по продажам авто премиального сегмента на вторичном рынке за первый квартал текущего года.

Согласно этим данным продажи подержанных машин премиум-сегмента в России упали на 3% и составили в первой квартале 108,4 тыс. штук.

Все также россияне на вторичном рынке чаще всего приобретают подержанные Mercedes-Benz, которые являются самими популярными и были проданы в количестве 27,5 тыс. штук, что на три процента меньше.

Вторым самым популярным брендом стал BMW (24,9 тыс. ед.; -1,5%), а в тройке лидеров оказалась компания Audi (20,7 тыс. ед.; -4%). Четвертым и пятым по объёму продаж оказался бренд Lexus (10,1 тыс. ед.; -7,5%) и Volvo (7,1 тыс. ед.; -1,5%).

Также россияне за первые три месяца этого года приобрели: