Mercedes-Benz начала серийное производство G-Class нового поколения

Немецкий автопроизводитель объявил о старте серийного производства новой генерации внедорожника Mercedes-Benz G-Class, который стал на конвейер предприятия Magna Steyr в Граце.

Выпуск автомобиля этой модели на предприятии в Австрии осуществляется с 1979 года и за этот период там было произведено 300 тысяч внедорожников.

Напомним, что презентация Mercedes-Benz G-Class следующего поколения состоялась на автосалоне в Детройте в январе этого года.

Более подробно о модели и изменениях портал «ТвоёАвто» писал ранее. Как известно, внедорожник уже доступен для заказа на российском рынке, причем в нашей стране модель вызвала ажиотажный спрос.

В нашей стране внедорожник получил ценник 8 980 000 рублей минимум, но даже несмотря на такую стоимость запланированный объём на 2018 год уже выполнен.