Первые товарные седаны LADA Vesta Cross приехали к дилерам

Уже летом в продажу поступят первые партии седанов LADA Vesta в версии Cross. Серийное производство новой версии седана стартовало в конце апреля текущего года , а теперь первые партии товарных автомобилей поступили к дилерам.

В сети опубликовали фотографии автомобилей, замеченных на площадке одного из дилеров в Тольятти. Снимки были опубликованы сообществом RCI News в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что стоимость и комплектации внедорожной версии седана была озвучена недавно. Автомобиль с отличиями во внешности и салоне, но с той же моторной гаммой, как у Vesta SW Cross, оценили в 763 900 рублей минимум.

«АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж на лето, но более точных сроков начала реализации не называют. По некоторым данным, старт продаж будет объявлен 7 июня.