Новая генерация кроссовера BMW X5 уже давно тестируется производителем, причем как сообщалось ранее, автомобиль уже проходит финальные тесты, готовясь к дебюту.
Новый кроссовер BMW X5 дебютирует уже в 2018 году
18.05.2018 16:42
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Между тем представители компании подтвердили, что презентация BMW X5 нового поколения состоится уже в 2018 году, при этом никаких конкретных дат пока не озвучивают.
По предварительным данным, дебют автомобиля пройдет во второй половине года. Уже известно, что в основу кроссовера ляжет платформа CLAR, за счет которой он станет легче.
Модель получит изменения в экстерьере и салоне, а моторная гамма будет представлена как обычными ДВС, так и гибридной силовой установкой.
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