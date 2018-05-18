Новый кроссовер BMW X5 дебютирует уже в 2018 году

Новая генерация кроссовера BMW X5 уже давно тестируется производителем, причем как сообщалось ранее, автомобиль уже проходит финальные тесты, готовясь к дебюту.

Между тем представители компании подтвердили, что презентация BMW X5 нового поколения состоится уже в 2018 году, при этом никаких конкретных дат пока не озвучивают.

По предварительным данным, дебют автомобиля пройдет во второй половине года. Уже известно, что в основу кроссовера ляжет платформа CLAR, за счет которой он станет легче.

Модель получит изменения в экстерьере и салоне, а моторная гамма будет представлена как обычными ДВС, так и гибридной силовой установкой.