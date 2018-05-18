Новый кроссовер Renault Duster превратили в фургон Duster Fiskal

Грузовая версия на базе кроссовера Renault Duster нового поколения была представлена брендом Dacia, а создавалась она для людей, которые занимаются малым бизнесом.

Отличается такая версия отсутствием второго ряда сидений. Багажный отсек получил длину 1,64 метра. Также в нем присутствует четыре точки для фиксации груза, а еще есть стальная перегородка.

Вместо боковых стекол в багажном отсеке наблюдаются глухие панели с отделкой тканью. В результате превращения кроссовера в фургон объём багажного отделения в последнем оказался таким же, но со сложенным вторым рядом сидений, а именно 1 636 и 1604 литра в зависимости от того, какой системой привода оснащен автомобиль.

Duster Fiskal начали предлагать на австрийском рынке, где за доработку Dacia попросит 1 730 евро или 127 тысяч рублей.