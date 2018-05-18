Автопроизводитель уже объявил об отзывной кампании, в рамках которой будет отозвано около 11,7 тысяч автомобилей.
В BMW признались в занижении уровня вредных выбросов
18.05.2018 06:35
31 0
Как сообщается, в отзываемых автомобилях находится программное обеспечение, которое занижает реальные показатели вредных выбросов.
В компании официально признались в занижении показателей, назвав это ошибкой, которая не была целенаправленной.
На собрании акционеров глава компании отметил, что подобное произошло только из-за человеческого фактора.
Ранее стало известно, что в BMW откажутся от би-турбо мотора V12, используемого в топовых вариантах флагманского седана M760i и M760Li.
По предварительным данным, этот двигатель уже не будут устанавливать в автомобили в следующем году, когда обновится «семерка».
Комментарииcomments powered by HyperComments